Belgen die na repatriëring uit China in quarantaine verbleven, kunnen naar huis: "Mooie vriendschap aan overgehouden" 

Twee weken geleden werd Leen Vervaeke samen met acht andere landgenoten vanuit de Chinese stad Wuhan, het epicentrum van Covid-19, naar ons land gerepatrieerd. Ze werden in quarantaine geplaatst in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Daar testte iedereen, met uitzondering van een West-Vlaamse man, negatief op het virus. Hij moest in strikte quarantaine in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel verblijven, maar mocht gisteren al naar huis omdat het virus niet meer in zijn lichaam zit.