Slachtoffer boomvandaal leidt ons rond: "Dit is moord, met een heel langzame dood"

De boseigenaar van een klein bos in het Oost-Vlaamse Schorisse heeft laten zien welke schade een vandaal heeft aangericht aan zijn bomen. Volgens eigenaar Eric Desmaele wist de dader heel goed waar hij mee bezig was. "Met een kettingzaag zijn inkepingen gemaakt waarin vervolgens een giftig product is gegoten. Dat is moord, met een heel langzame dood", aldus Desmaele. Het Agentschap Natuur en Bos en de politie onderzoeken de zaak, maar het wordt bijzonder lastig om de dader(s) te vinden.