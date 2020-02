Storm Dennis blaast 3 daken weg in Merksem: "Plots werd alles donker"

In de Pauwstraat in Merksem heeft de felle wind de bovenlaag en een groot deel van de isolatie van 3 platte daken weggeblazen.

"Ik was rustig aan het lezen toen ik plots een scheurend geluid hoorde", vertelt Walter Spoormans, één van de bewoners. "Even later werd het helemaal donker omdat de daken tegen de voorgevel hingen. Dat was toch wel even schrikken."

De schade is groot: "Er lag nog niet zo lang een nieuw dak op, en ook de buizen van de centrale verwarming en de betonnen platen van de schoorstenen zijn naar beneden gekomen", vertelt Walter.

De onderste laag van de daken is wel blijven liggen, en daar heeft de brandweer voorlopig zandzakjes op gelegd.