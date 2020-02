Storm Dennis raast door Europa: overstromingen in Verenigd Koninkrijk, chaos op luchthaven Heathrow 

Ook in Frankrijk laat Dennis zich voelen. Al zo'n 14.000 gezinnen in het noorden en westen van het land zitten zonder stroom, vooral in de regio Bretagne. De energiemaatschappij heeft zo'n 450 medewerkers ingeschakeld om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Het treinverkeer is in de war gestuurd door af- en omgewaaide takken en bomen op de sporen. In vier departementen van Bretagne is code oranje afgekondigd. Daar kan de windsnelheid oplopen tot 120 km per uur.

Ook de ferrydienst tussen het Franse Calais en het Engelse Dover is verstoord door de storm.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":