Storm Dennis vernielt marktkraam op Zwarte Markt in Tessenderlo

De wind ging blijkbaar voluit onder de marktkraam in en tilde hem van de grond. 1 marktbezoeker raakte licht gewond aan de knie toen hij wilde vluchten en struikelde. Hij kon verzorgd worden in de plaatselijke EHBO-stand. De marktkraam is totaal vernield en er bleef nadien een complete ravage over. Daarop beslisten de organisatoren om de wekelijkse markt vroegtijdig te sluiten. Vorige week viel in Tessenderlo een boom op een andere kraam.