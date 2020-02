Storm Dennis veroorzaakt heel wat schade in Oost-Vlaanderen

Ook elders in Zelzate en in buurgemeenten Assenede en Wachtebeke raakten verschillende daken beschadigd door de rukwinden. In het Gentse kanaaldorp Mendonk is de straat Hulsdonk een tijd afgesloten geweest omdat een hoogspanningsmast was omgewaaid. Fluvius is de mast komen ruimen.



In Scheldewindeke bij Oosterzele is een eeuwenoude schuur zwaar beschadigd door de storm. Een derde van het dak is ingestort. Op de plek staat al sinds de middeleeuwen een boerderij.

