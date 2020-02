Tom Van Grieken (Vlaams Belang) wil nieuwe verkiezingen: "Elke dag zonder regering toont aan dat land niet werkt"

Volgens Van Grieken toont zijn partij aan dat ons land niet meer werkt. "We zijn de enige partij die de vinger op de wonde durft te leggen en die zegt dat dit Belgische systeem niet meer werkt. Een politicus die nooit klaar is voor verkiezingen is een slechte politicus. Een politicus die bang is voor verkiezingen is als een zwemmer die bang is voor water. Al kan ik begrijpen dat sommige partijen liever geen verkiezingen willen."