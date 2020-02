Storm Dennis maakt planken los van schutterstoren in Zelzate

Omdat er stukken plank naar beneden kwamen liet de burgemeester een deel van de Grote Markt van de kerk tot het kruispunt met de R4 afsluiten voor alle verkeer. Er is een parkeerverbod rond de toren en ook de Viktor Huylebroeckstraat werd afgezet.

De toren kreeg het begin 2018 ook al eens hard te verduren. Dat jaar beukte de wind een stuk uit de noordelijke flank van de toren die decennia werd gebruikt voor de handboogschutters. De gemeente dacht toen dat de eigenaar (drankenhandel De Wilde) dit bouwwerk - dat al bijna honderd jaar de skyline van de gemeente bepaalt - zou slopen.

De toren uit 1927 had aanvankelijk een bekleding met schalies. Bij een hoognodige renovatie in 2000 kwamen houten planken in de plaats. "Zolang er zwaar weer is blijft de Grote Markt afgezet. We moeten dringend de eigenaar vragen de staat van zijn toren eens grondig te onderzoeken want twee zulke risicosituaties op evenveel jaar is niet verantwoord", reageerde burgemeester Breny Meuleman (SP.A)

