1.767 everzwijnen afgeschoten in Limburg, maar is de populatie ook kleiner geworden?

Natuurverenigingen zeggen al langer dat boeren en particulieren in gebieden met veel everzwijnen hun tuinen goed moeten omheinen, om schade te voorkomen. Maar uit onderzoek blijkt wel dat er een verband is tussen de schade aan percelen en het soort mest dat boeren gebruiken. Anneleen Rutten van de Universiteit Antwerpen: "Ik heb onderzocht wat de invloed van bemesting is op maïsvelden en graslanden en de schade door everzwijnen. En er is wel degelijk een verband. Maar er is nog meer onderzoek nodig vooraleer we de landbouwers een gericht advies over hun bemestingsschema’s kunnen geven. Want dan moet er ook rekening gehouden worden met de economische en ecologische impact.”

Is het niet mogelijk om everzwijnen de pil te geven? “In een laboratorium is er al heel wat mogelijk, maar in de vrije natuur is dat erg moeilijk”, gaat Casaer verder. “Je moet de dieren dat kunnen voederen. Je moet er ook voor kunnen zorgen dat de dieren genoeg van de medicatie binnen krijgen. En je moet er dan voor zorgen dat andere dieren daar niet van eten.”