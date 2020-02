1 maand quarantaine in Wuhan door coronavirus: "Dit lijkt op de apocalyps zoals we die alleen in films zagen"

Helen is een andere ex-studente. Zij woont samen met haar man in Huangshi, een stad op zo'n 120 kilometer van Wuhan, waar alles op dat moment nog min of meer zijn normale gang gaat. "Met mij is alles ok", schrijft ze "maar alle transport naar Wuhan is onmogelijk. De ernst van dit virus is helaas onderschat." Helen stuurt me een foto van lange rijen aan de kassa van de lokale supermarkt. Ook in Huangshi slaan de mensen alvast een voorraad in.