4 mensen naar het ziekenhuis na  brand in Oostende, 1 flat onbewoonbaar

De brandweer werd opgeroepen voor een brand op het gelijkvloers. Toen ze aankwamen was er heel wat rook. "We hadden een melding gekregen dat er nog een vrouw binnen was. Het vuur was snel onder controle. De vrouw was al zelf naar buiten kunnen gaan, maar ze had heel wat rook binnengekregen. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis", zegt Michael Gonzales van de brandweer van Oostende.

Ook 3 andere bewoners kregen rook binnen en moesten naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand ontstond, is onbewoonbaar. Hoe de brand ontstond, is nog niet duidelijk.