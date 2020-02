"Een hond in zo'n situatie hadden we hier nog nooit gezien. En we hebben al veel gezien!"

De organisatie 'Proyecto for Patas' voert vooral actie tegen het experimenteren met dieren, met meer dan 2 miljoen fans op Facebook. Maar wat ze vorige week op haar bord kreeg, tartte zelfs voor de medewerkers alle verbeelding.

Een woordvoerder van de organisatie gaf meer uitleg op nieuwswebsite BoredPanda: "Nog nooit hadden we een hond gezien die zich in de situatie van Aloe bevond. En we hebben hier al veel gezien! We kunnen ons niet voorstellen hoe erg ze moet geleden hebben, zolang dat ze daar bewegingloos heeft moeten blijven liggen." Hoe de hond onder de teer geraakt is, is niet duidelijk.