Alle informatie van kankerpatiënten in één enkele "Oncomap"

Een patiënt kan die map zelf inkijken zodat hij of zij altijd op de hoogte is van de behandeling. Alle informatie over de diagnose, de nevenwerkingen van een chemo, maar ook diëten en de oefeningen van kinesisten zullen erin staan.

Het idee van een enkele map komt van een patiënte zelf. Ilse Wouters deelde het idee met de oncologen om informatie op een meer overzichtelijke manier aan patiënten aan te bieden. Het ziekenhuis is dan aan de slag gegaan om de mappen vorm te geven en te bekijken hoe de informatie in hapklare onderdelen kan worden opgedeeld.

Dokter Elke Van Mieghem: "We merken dat alle info ineens eigenlijk te veel is voor de patiënt. Het is ook makkelijk voor ons, maar ook voor de psycholoog of de huisarts. Zelfs als de dokter van wacht langskomt die de patiënt niet kent, kan die alles over de persoon te weten komen dankzij de Oncomap."