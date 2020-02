99 nieuwe besmettingen op cruiseschip in Japan, Belgen op Nederlands cruiseschip in Cambodja mogen naar huis

Aan boord waren ongeveer 1.500 passagiers. De meesten onder hen zullen via Maleisië naar hun eigen land terugvliegen. Enkele honderden zijn al van Cambodja naar Maleisië gereisd. Aan boord van het schip waren ook 11 Belgen (onder wie een bemanningslid). 2 Belgen zijn al naar ons land teruggekeerd. De 8 andere (het bemanningslid blijft voorlopig aan boord van het schip) hadden ook afgelopen weekend via Maleisië naar België moeten terugvliegen, maar alle gecharterde vluchten werden plots geschrapt omdat een Amerikaanse vrouw die aan boord van de Westerdam was, in Maleisië toch positief getest had op het nieuwe coronavirus.



Alle passagiers die via Maleisië zouden terugvliegen moesten daarop een nieuwe medische test ondergaan. Bij de meeste Belgen is die test intussen in orde gebleken, zo hoorde onze correspondent Kris Janssens van de Belgische consul in Cambodja. Zij zullen de komende dagen dus toch naar ons land mogen terugkeren. Of het om alle 8 Belgen gaat, is nog niet bevestigd.

Hoe het komt dat een van de passagiers in Maleisië nu toch positief heeft getest op het nieuwe coronavirus, nadat eerder al verschillende tests waren uitgevoerd aan boord van het schip zelf, is nog niet duidelijk. Volgens correspondent Kris Janssens wordt de test in Maleisië echter betwist. De Cambodjaanse overheid heeft aan de Maleisische overheid gevraagd om de test op de Amerikaanse vrouw opnieuw uit te voeren. "Er is wat discussie over de betrouwbaarheid van die test", zegt Janssens in "De ochtend" op Radio 1.

Beluister het gesprek met correspondent Kris Janssens in "De ochtend" (het gesprek wordt onderbroken door muziek, wegens een slechte verbinding, nvdr.):