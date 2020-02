De brexit sloeg een gat in de Europese begroting: wie gaat dat betalen? 

De discussie tussen de lidstaten lijkt futiel: 1,07 procent of 1,074 procent? Wat maakt het nu uit? Zeker als je dit verschil kan spreiden over 7 jaar, en verdelen over 27 landen? Toch is de strijd hevig, en wordt hij niet altijd op een faire manier gespeeld. Landen tellen douanerechten mee met hun eigen bijdrage, cijfers uit 2014 worden vergeleken met geïndexeerde bedragen van 2027 (“onze bijdrage gaat verdubbelen!”). Maar we mogen het belang van de meerjarenbegroting niet onderschatten. Voor arme lidstaten zijn de Europese investeringen van groot belang. Rijke lidstaten moeten aan hun burgers kunnen (en willen) verantwoorden waarom het vaak onpopulaire “Europa” of “Brussel” extra geld vraagt. En de discussie over geld is een buitenkans voor eurosceptici om voluit te gaan. Net zoals in de campagne voor het brexitreferendum: de brexiteers beloofden toen dat een brexit (en het stoppen met betalen aan de EU) ervoor zou zorgen dat er 350 miljoen pond per week beschikbaar zou zijn voor de Britse gezondheidszorg (NHS). Het cijfer (in werkelijkheid gaat het om veel lager bedrag, 136 miljoen) bleef hangen bij vele Britten, en bepaalde mee het resultaat van het referendum. Om maar te zeggen: de discussie over het geld van Europa is niet zonder belang.