Bart De Wever (N-VA): "De regio's kunnen keuzes maken. België kan dat niet meer, vrees ik"

Bart De Wever lijkt nu volop de communautaire kaart te trekken. "Dat die zogenoemde Vivaldisten beseffen dat pappen en nathouden het beste is wat ze nog zullen kunnen bereiken", zegt hij. Daarmee verwijst De Wever naar een mogelijke "Vivaldi-coalitie" (liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten), een van de opties die de ronde doen.

"Ik bereid mij niet voor op verkiezingen, ik zie de realiteit als wat ze is. Dit land heeft een fundamentele omvorming nodig", aldus De Wever. "Daarvoor heb je de belangrijkste politieke krachten in Vlaanderen en Wallonië nodig."

"We stonden op het punt dat we dat ten opzichte van mekaar hebben toegegeven, en daarop is de PS gevlucht in plaats van de problemen aan te pakken en heeft ze een dictaat gesteld: we gaan nog een paar jaar aanmodderen met een zo links mogelijke regering." Dat zal volgens De Wever "geen zier oplossen". "We zullen er dan binnen 4 jaar nog wat slechter voor staan."