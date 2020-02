Bart De Wever (N-VA) pleit voor Vlaams front, Open VLD en CD&V niet opgezet met "oorlogstaal"

Volgens De Wever heerst er in Wallonië "een soort links eenheidsdenken". "De PS is daar de grootste partij, maar Ecolo is geen snars beter. De PTB is nog veel erger en het CDH zit ook in die "rayon". Die stellen een soort dictaat tegen de grootste partijen van Vlaanderen."

De N-VA-voorzitter denkt dat een Vivaldi-coalitie - met liberalen, socialisten, groenen en CD&V - of nieuwe verkiezingen zowat nog de enige mogelijke scenario's zijn. Hij verwacht dat de koning nu iemand anders het veld in stuurt, maar ook hij weet niet wat dit kan opleveren. "Het moment van de waarheid nadert", denkt hij.

Volgens De Wever was een coalitie met PS en N-VA nochtans nodig. "De PS is niet mijn favoriete partij en zal dat nooit zijn, maar andersom is dat ook niet zo. Maar je moet als grootste partij van je gemeenschap natuurlijk wel de toekomst van je landgenoten veilig stellen." Die toekomst ligt volgens hem in een "grondige hervorming van het systeem".