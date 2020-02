Boomstammen te koop in Meerdaalwoud: “Er is veel interesse, vooral voor de eiken”

“Het is altijd een emotioneel moment, ook voor de houthakker die de boom gaat aanduiden die gekapt zal worden”, zegt Bart Meuleman. “Er moet altijd even diep in – en uitgeademd worden. Maar als wij met de hand op het hart kunnen zeggen dat we de boom kappen en de omgeving nadien minstens even goed wordt, dan doen wij een goede zaak. Voor geen enkele boom die hier ligt, is een houthakker het bos ingetrokken om de mooiste boom te gaan zoeken, er is altijd een andere reden. Er zijn nog prachtstammen in het bos die nooit zullen gekapt worden.”