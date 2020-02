Brandweer Brussel toont acrobatenkunsten door storm Dennis

In Vlaams-Brabant heeft de doortocht van storm Dennis ook enkele sporen nagelaten. In het westen van de provincie moest de brandweer ruim 300 keer tussenkomen. Het ging vooral om omgewaaide bomen en elektriciteitspalen.

In Molenstede bij Diest viel een dode boom op een huis. Daarbij sneuvelden een paar dakpannen en ook enkele zonnepanelen maar niemand raakte gewond.

In Walshoutem was de N80, dat is de weg tussen Sint-Truiden en Hannuit, enkele uren afgesloten nadat er een boom en twee elektriciteitspalen waren omgevallen. In Averbode bij Scherpenheuvel-Zichem bleef de Herselsebaan de hele nacht afgesloten. Nadat er al een paar bomen op de weg waren gevallen, was de kans te groot dat er nog zouden volgen en dus werd besloten om de weg tijdelijk af te sluiten.

In Kampenhout blijft de sporthal vandaag gesloten. De dakisolatie is daar zondag losgekomen door de wind. De brandweer heeft de losse stukken kunnen verwijderen. Voor alle zekerheid vinden er er maandag geen activiteiten plaats.