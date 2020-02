De paradox van de slaaptoestand: waarom slapen als je zou kunnen eten?

De onderzoekers werden geïnspireerd bij hun zoektocht naar de verklaring door een fenomeen dat de paradox van Parrando genoemd wordt. Die paradox stelt dat het mogelijk is af te wisselen tussen een paar verliezende strategieën, zoals verliezende inzetten in een gokspel, en toch uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen. Als er voldoende voedsel is, dan is het leggen van eieren in slaaptoestand op een gelijkaardige manier paradoxaal, zo beseften de onderzoekers.

"Waarom extra energie besteden aan het leggen van slapende eieren, als je concurrenten energie besparen door gewone eieren te leggen? En waarom investeren in eieren die er langer over doen om uit te komen, als je concurrenten eieren leggen die sneller zullen uitkomen en snel uit zullen groeien tot volwassen exemplaren? Dat was wat we moesten verklaren", zei Zhi-Xuan Tan, de belangrijkste auteur van de nieuwe studie. "Net zoals in de paradox van Parrondo, hadden we hier een paar verliezende strategieën: de strategie van het leggen van slapende eieren, en de strategie van het in slaaptoestand blijven als ei in plaats van uit te komen."

Zoals de onderzoekers ontdekten, verzekert het afwisselen tussen die twee verliezende strategieën het overleven tegen de voedseltekorten die veroorzaakt zijn door overpredatie.

De implicaties van de studie zouden verder kunnen gaan dan enkel de verklaring waarom roofdieren slapende eieren leggen. "Een van de eerste toepassingen van de paradox van Parrondo was het verklaren van een biologisch proces: hoe moleculaire motoren in onze spieren een aanhoudende richtingsbeweging konden produceren", zei Kang Gao Cheong, de leider van het onderzoek. "We denken dat de paradox van Parrondo voor de biologie nog meer relevantie zou kunnen hebben."

Zo suggereren de onderzoekers dat de paradox van Parrondo ook zou kunnen verklaren waarom virussen die bacteriën infecteren, afwisselen tussen een slapende lysogene fase, waarin de virussen hun DNA in het genoom van de bacterie invoegen, en een actieve en besmettelijke lytische fase, die dodelijk is voor de bacteriën.

"Als we nog verder gaan, zouden we misschien zelfs in staat zijn de evolutie van meercellig leven te verklaren", zei Cheong. "Hoe zijn eencellige organismen begonnen met voldoende samen te werken om meercellige organismen te vormen, als vals spelen en profiteren van andere cellen vaak betere resultaten kon opleveren? Aangezien samenwerking in deze context een verliezende strategie is, vermoeden we dat de paradox van Parrondo op een zekere dag wel eens een aantal antwoorden zou kunnen opleveren."

De studie van de onderzoekers uit Singapore en de VS is gepubliceerd in Advanced Science. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Singapore University of Technology and Design.