Defensie rekruteert vrouwen in Wijnegem Shopping Center

"Ik heb zelf al mogen vaststellen dat heel wat bezoekers in het winkelcentrum vrouwen zijn", zegt commandant Johan Coenen van defensie in "Start je dag". "Daarom hebben we besloten om vanaf vandaag tot en met 17 maart een pop-upwinkel te openen in Wijnegem Shopping Center. Een informatiekantoor voor iedereen die interesse heeft in een loopbaan in het leger. Het is 45 jaar geleden dat de eerste vrouw bij ons aan de slag ging. Op dit moment zitten er amper negen procent dames in het leger en dat moet beter."