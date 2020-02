Blokker wordt Mega World: alle winkels worden overgenomen, geen ontslagen, maar zal dat lukken?

Overnemer Dirk Bron is een Nederlandse zakenman die ooit Aktiesport heeft opgericht, een keten van sportwinkels. De keten had ook in ons land drie winkels, in Antwerpen, Sint-Niklaas en Wijnegem.

Daarnaast nam Bron in 2006 ook 15 Superconfex-winkels over van de Nederlandse keten BR Bedding. Plannen om die winkels om te bouwen tot discounters met sportkledij draaiden op niets uit. Bron had toen al iets met het prefix "mega", want de namen die toen circuleerden voor de sportwinkelketen waren Mega Sport en Megaretail.