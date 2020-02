Drie honden dood in Kapelle-op-den-Bos. "Ze stierven elk binnen de 10 minuten"

Pieter Vanacker kreeg zaterdag de eerste oproep van een baasje in paniek: "Die mensen waren binnen de vijf minuten in mijn praktijk. Vijf minuten later was de hond al overleden. De tweede oproep was er eentje van mensen die vroegen om naar hun thuis te komen. Ik was er binnen drie minuten. Om alleen maar de dood vast te stellen. Hetzelfde bij de derde hond." Alledrie de dieren hadden dezelfde symptomen en waren losgelaten in de bosjes en weiden rond de Bormstraat. "Ze waren zwaar spastisch als ik ze zag. Ik kon niets meer doen. Alleen maar vaststellen dat ze aan het sterven waren. Een drama voor de gezinnen. We hopen echt dat er geen nieuwe slachtoffers vallen."