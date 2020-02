Drongenaars schieten in Zwitserse colère: "Waarom foto van onze mooie brug gebruiken in reclame voor Zwitserland?"

In Drongen reageren de inwoners gemengd. "Het is misplaatst om onze mooie brug te gebruiken in een reclamecampagne", zegt een passerende dame. "Anderzijds is het wel een pluspunt, want het bouwwerk mag gezien worden."

Een andere inwoonster dacht dat het een grap was: "Ik zag de foto's vanmorgen in De Gentenaar en ik dacht dat het 1 april was. Ik begrijp echt niet waarom de Zwitsers ons dorp voor hun reclame gebruiken."

"We zijn hier wel Zwitserland niet", voegt de uitbaatster van een brasserie er aan toe. "Maar Drongen is ook prachtig om te wandelen. Wat de Zwitsers op de foto hebben gezet, is net onze troef: de mooie pontbrug, de abdij. Dat de Zwitsers hier maar eens komen!"