Stad Eeklo vraagt zich af of ze nog moet betalen voor renovaties aan de kerk

Schepen van Financiën, Marc Windey (SMS), van Eeklo stelt de financiële tussenkomst van de stad in restauratiewerken aan de kerk in vraag. “Slechts zeven procent van de mensen is actief in de kerk, dat wil zeggen dat 93 procent van onze inwoners mee investeert in een gebouw dat ze niet van hen beschouwen. Ik vind dat bizar.”