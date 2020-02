Ex-mijnwerkers voeren opnieuw actie in Brussel voor hogere pensioenen: "Maak het in orde!"

Daarom zetten ze vandaag in Brussel wat extra druk op de ketel. De nieuwe actie mikte vooral op de politici. Zo hebben ze een onderhoud gevraagd en gekregen bij premier Sophie Wilmès (MR). "We gaan vredelievend naar Brussel, we gaan niks afbreken", zegt een ex-mijnwerker voor hij de trein opstapt. "De politici moeten eens nadenken en doen wat ze moeten doen. Dat ze zeggen tegen hun dienst: de mensen hebben er recht op. Maak het in orde!"

Het gesprek met premier Wilmès is goed verlopen zegt voormalig mijnwerker Michel Dylst. De minister gaat de werkgroep die met de berekening bezig is aansporen zo snel mogelijk te werken. En als de conclusie van de werkgroep dezelfde is als die van de pensioendeskundigen, dan komt er een nieuw wetsvoorstel.