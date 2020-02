Familie Tine Nys in beroep tegen uitspraak euthanasieproces: "Onwettige beslissing"

Een dikke twee weken geleden besliste een assisenjury dat de drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010 niet schuldig waren aan vergiftiging. De familie en het openbaar ministerie - dat de samenleving vertegenwoordigt - konden enkel in beroep gaan bij het Hof van Cassatie. Dat Hof spreekt zich nooit (opnieuw) uit over de feiten op zich, maar zal wel kijken of de rechtszaak zelf correct is verlopen en of de uitspraak de wet volgt.