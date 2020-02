Politici, acht voor één keer ons algemeen belang hoger dan jullie partijbelang

Dat evenwicht dat we rechtvaardigheid kunnen noemen, is nooit stabiel geweest, maar decennia lang wisten partijen - van links tot rechts - tussen vrijheid en welzijn een compromis te vinden dat aanvaardbaar was voor alle partijen, de ene keer linkser en de andere keer rechtser. Dat kon omdat men toen uitging van een gemeenschappelijke wil om "allen deel te laten hebben aan het succes" (woorden van Ludwig Erhard, vader van het Rijnlandmodel).

Vandaag in ons land het partijbelang boven het algemeen belang blijven stellen is bijna crimineel, want het verhindert een noodzakelijke aanpak van de staatkundige en maatschappelijke vraagstukken en het zadelt de bevolking, waarvoor men zegt op te komen, op met een uitdijend begrotingstekort. Het is bovendien zelfvernietigend, want het voedt de aversie voor de politiek en ondergraaft de wankele democratische gevoelens bij het volk.

Waken over de democratie en het volk behoeden voor gevaarlijke gevolgen, is daar dus niet in tegenspraak mee. Het is politieke verantwoordelijkheid. Bij nader inzien telt de kiezer uitgerekend niet voor hen die roepen om nieuwe verkiezingen. Als de kiezer al naar de stembus is geweest, toch opnieuw verkiezingen willen houden, is zeggen dat er geen rekening moet worden gehouden met de uitslag.

De kiezer heeft altijd gelijk, zegt men. Dat is niet juist. Juist is: de kiezer beslist altijd. Beslissen is niet hetzelfde als gelijk hebben. De kiezer kan moreel, democratisch en maatschappelijk gezien een heel foute keuze maken (gedenk de geschiedenis). Dan heeft de kiezer helemaal geen gelijk gehad. Wel heeft hij beslist.

