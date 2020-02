Franse treinbouwer Alstom neemt Canadese Bombardier (met vestiging in Brugge) over

De Franse treinbouwer Alstom betaalt tussen de 5,8 en 6,2 miljard euro voor de spooractiviteiten van het Canadese Bombardier. De nieuwe groep zal een omzet van meer dan 15 miljard euro en een orderboekje van ongeveer 75 miljard euro hebben, laat Alstom weten. Het wordt de tweede treinmaker ter wereld na het Chinese CRCC.

Alstom en Bombardier hebben activiteiten in ons land. Alstom heeft sites in Charleroi en Brussel, waar 1.000 mensen werken; Bombardier heeft een fabriek in Brugge met 450 werknemers. De vakbonden bij Bombardier in Brugge zijn nog niet bang voor banenverlies. Henk Deprez van het ABVV:“ We voorspellen dat een overname vooral zal te voelen zijn in Duitsland en niet in de vestiging in Brugge. Maar alles kan natuurlijk nog veranderen."

De fusie moet ook nog goedgekeurd worden door de concurrentieautoriteiten. Vorig jaar werd een geplande fusie tussen Alstom en de spooractiviteiten van het Duitse Siemens nog tegengehouden door de Europese Commissie. De Franse minister van Economie Bruno Le Maire overlegt morgen met Europees commissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager. Le Maire is de fusie van Alstom en Bombardier bijzonder genegen.

Bombardier zegt in een persbericht dat het zich wil concentreren op de productie van privévliegtuigen (met merken als Learjet, Challenger en Global). Het verkocht eerder zijn afdeling die propellervliegtuigen maakt en de afdeling die vliegtuigonderdelen produceert. Het is ook al uit het A220-programma gestapt, het passagiersvliegtuig dat het zelf ontwikkelde maar dat nu in handen is van de Europese vliegtuigbouwer Airbus.