Gedetineerde probeert poederbrief te versturen vanuit gevangenis van Lantin

Aangezien er geen afzender op stond, werd de brief onmiddellijk opengemaakt. Een gebruikelijke procedure in zo'n geval. Meteen bleek dat er poeder in de brief zat. De cipiers troffen toen onmiddellijk veiligheidsmaatregelen: de gevangenen van de betrokken sectie werden opgesloten in hun cel en de politie werd op de hoogte gebracht.

Na analyse bleek de brief uiteindelijk geen gevaarlijke stoffen te bevatten. Ondertussen keerde de rust weer in de gevangenis en functioneert alles terug normaal.