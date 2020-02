Gelijke rechten voor vrouwen in Indiase leger

Het oordeel zegt wel niets over de mogelijkheid voor vrouwen om gevechtsposities in te nemen in het leger. Dat laat de rechtbank naar eigen zeggen over aan een beter bevoegde autoriteit. Voorlopig kan dat dus nog niet voor vrouwen, enkel in de luchtmacht of in de marine.

Overigens is het inzetten van vrouwen in gevechtsposities in de landmacht zelfs mogelijk in een handvol landen, zoals Duitsland, Canada, Israël en de VS.