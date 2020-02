Havenarbeiders krijgen gratis muts voor hun inzet

De mutsen, 'potskes' zoals de havenarbeiders ze noemen, zijn in rood of bordeaux. Op de mutsen staan het logo en de naam van 'Port of Antwerp', het Havenbedrijf. Dat trekt deze week met een mobilhome door de haven om ze op verschillende plaatsen uit te delen. Niet alleen havenarbeiders maar iedereen die iets met de haven te maken heeft, krijgt een muts zolang de voorraad strekt. De havenarbeiders werken vaak in weer en wind, dus een muts kan goed van pas komen. Vorig jaar was er een soortgelijke actie. Toen werden er sjaals uitgedeeld.