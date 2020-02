Het klassieke reisbureau is weer helemaal in trek, meer boekingen bij reisbureaus

Door het internet en door allerlei online boekingsmogelijkheden leek het klassieke reisbureau op sterven na dood. Maar niets blijkt minder waar. Reisbureaus zijn weer "in" en lokken weer meer klanten, ook heel wat jonge mensen trouwens.

"Wij hebben 30 extra mensen nodig. Dat zegt genoeg. We hebben meer werk. Hoe dat komt? Mensen willen allerlei extraatjes erbij en hebben soms last van keuzestress. Die reisagent kan dan de juiste keuze bepalen", zegt Piet Demeyere van toerismegroep TUI.

"Vaak moet je op verschillende hotspots je tickets vooraf boeken, ook al omdat meer en meer mensen reizen. Het Alhambra in Granada bijvoorbeeld, daar kan je op de dag zelf niet meer binnen. Net daarom is een reisagent handig, veel toeristen hebben het wat moeilijk om alles via het internet te regelen."

Een feit: veel populaire plekken vereisen boekingen vooraf. Meestal is de locatie dan nog te bezoeken binnen een bepaald tijdsslot. Binnen Europa betaal je anders hoge prijzen op de zwarte markt voor een bezoekje aan pakweg de Eiffeltoren in Parijs, de Sagrada Familia in Barcelona of het Colosseum in Rome.