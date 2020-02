Historische toegangsweg naar abdij van Herkenrode heraangelegd in kasseien: "Sluitstuk van decennialange restauratie"

De restauratie van de abdijsite heeft twintig jaar in beslag genomen, maar met de heraanleg van de historische toegangsweg naar het poortgebouw is het einde in zicht. De dreef werd in platte kasseien aangelegd, net zoals de binnenkoer van de abdij. Het werfverkeer had de toegangsdreef zwaar beschadigd. Er is nu een pad van vier meter breed aangelegd, om te voorkomen dat er nog verkeer over de wortels van de lindenbomen kan rijden. Later worden ook nog de weg naar het klooster en enkele andere verbindingswegen aangepakt.

