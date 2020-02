Storm Dennis "eentje om in de boeken te schrijven", en mogelijk is het nog niet gedaan met stormen

"Dennis liet in de meetstations in Stabroek en Ukkel windsnelheden van 108 km/u opmeten, de hoogste snelheden. Gemiddeld viel er 5 tot 15 liter water per m²", zet weerman Frank Deboosere de cijfers over Dennis op een rijtje. "Dat ging gepaard met zachte temperaturen, in Ukkel is 16,6 graden Celsius gemeten, in de Kempen hadden we zelfs bijna 18 graden."

"Dennis heeft op sommige plaatsen meer schade aangericht dan Ciara, in het binnenland waren er fellere rukwinden dan bij Ciara. Dennis was eentje om in de boeken te schrijven. En dat komt net door het contrast. Eerst die zeer zachte lucht, gevolgd door een heel actief koufront. Meteen daarna zagen we de temperaturen fel dalen. En precies dat grote contrast was verantwoordelijk voor de heel felle rukwinden. "