Iconische brug in het stadspark van Antwerpen wordt gerenoveerd

Je kan een jaar lang niet meer over de historische, witte hangbrug in het stadspark in Antwerpen omdat ze gerenoveerd wordt. De brug staat er al meer dan 150 jaar maar nu blijkt ze erg versleten en ze is ook niet meer veilig. De stad investeert zelf zo'n 350.000 euro in de renovatie maar rekent ook op giften van de Antwerpenaren.