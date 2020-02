Ish Ait Hamou wint Brugse prijs

Ait Hamou krijgt de prijs omdat hij "een positief iemand is die mensen verbindt." Hij raakte bij het grote publiek bekend dankzij tv programma's als "So you think you can dance" en "Terug naar eigen land". Hij schreef ook al 4 boeken en is theater- en filmmaker.

De Van Acker Stichting wil maatschappelijk geëngageerde artiesten of organisaties in de bloemetjes zetten. “Soms komt dit engagement uit het oeuvre naar voren, soms komt het tot uiting in de activiteiten die de artiest naast zijn werk ontwikkelt. Soms worden beide gecombineerd en dat is voor Ish Ait Hamou zeker het geval”, aldus voorzitter Alain Petit.

Ait Hamou is erg blij en trots dat hij nu in het rijtje past van eerdere winnaars zoals Hugo Claus, Toots Thielemans en Daan. "Ik vind de erkenning uiteraard super fijn. Ik volg mijn passie en probeer altijd mijn best te doen. Dat vraagt inspanningen en opofferingen, maar ik ben gewoon een doorsnee kerel van Vilvoorde eigenlijk." Hij krijgt de prijs eind mei in de Magdalenazaal in Brugge.