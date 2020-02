Geen Jazz Zottegem dit jaar: "We kunnen niet op tegen het EK voetbal"

In het Egmontpark in Zottegem zal er in juni geen live jazzmuziek te horen zijn want Jazz Zottegem neemt een sabbatjaar. De organisatie vraagt een jaar respijt omdat het festival duurder én moeilijker te organiseren is. “We kregen vorig jaar een mooie subsidie van Vlaanderen, die valt nu weg”, vertelt Koen De Keukeleire. “Daarbij komt ook dat het festival veel groter is. Dat betekent dat ook de kosten fors stijgen.” Door een sabbatjaar in te lassen wil de organisatie in 2021 opnieuw met een mooie affiche kunnen uitpakken.