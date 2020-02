Zuster Jeanne Devos bezoekt scholen in Izegem

Zuster Jeanne Devos gaf als missionaris in India heel haar leven hoop aan miljoenen kinderen, in het bijzonder jonge meisjes. In 2006 riep ze 17 februari uit tot internationale dag van de hoop voor kinderen. “We geven hoop wanneer we samen een wereld maken die een thuis is voor alle kinderen.”

Voor die gelegenheid nodigden het vicariaat onderwijs van het bisdom Brugge en de pedagogische begeleiding van West-Vlaanderen zuster Jeanne Devos uit naar twee scholen in Izegem. In de Vrije Basisschool Prizma - Sint-Pieter in deelgemeente Emelgem lazen enkele leerlingen hun wens voor om het leven van alle kinderen over de hele wereld te verbeteren. Daarna vormden ze samen het woord "hoop" op de speelplaats. Veel kinderen droegen groen, de kleur van de hoop. Tot slot werden de wensen op kaartjes aan grote witte ballonnen de lucht ingelaten.