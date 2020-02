Johan uit Strombeek-Bever mag uit quarantaine: "Was al gewend aan het ziekenhuisbed"

Gisterenmiddag mocht Johan Smets uit Strombeek-Bever na twee weken opsluiting in het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek, eindelijk naar huis. "Toen we gisteren het ziekenhuis mochten verlaten, zijn we meteen met het hele gezin frietjes gaan eten", vertelt Johan aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik keek ook heel erg uit om een bad te nemen."

Na twee weken in een ziekenhuisbed, heeft Johan vannacht weer in zijn eigen bed kunnen slapen. "Hoewel die ziekenhuisbedden niet al te slecht liggen", zegt Johan. "Thuis heb ik een boxpspring, maar ik moet zeggen dat die ziekenhuizenbedden van tegenwoordig best goed liggen. Je kan die instellen zoals je wil. Ik was er al helemaal aan gewend."