Stationsbuurt Kortrijk tijdlang ontruimd na gaslek

Ik was mijn boterhammen aan het opeten, toen we plots het bevel kregen om ons kantoor te verlaten", zegt Felix Derycke. Hij werkt in een bedrijf bij de Kluif in Kortrijk, de rotonde in de buurt van het station die nu afgebroken wordt. "Ook de horecazaken en de broodjeszaak in de buurt, moesten ontruimen."



Het Trackgebouw werd niet geëvacueerd. De hele tijd kon Radio 2 West-Vlaanderen ongestoord verder werken. "We konden het lek snel dichten en zijn dan begonnen met alle verlaten ruimtes te meten op aanwezigheid van gas. Daarna mocht iedereen terugkeren. In een uur was dat beklonken", zegt kapitein Henk Vanwalleghem.