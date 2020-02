Gepeste Mathéo (14) krijgt veel steun na getuigenis: "Ik trek me eraan op, hopelijk doen ook anderen hun verhaal"

De 14-jarige Mathéo uit Harelbeke krijgt erg veel steunberichten nadat zijn verhaal - hij wordt gepest omdat hij ros is - uitgebreid in de media is gekomen. "Mensen sturen me dat ze zelf ook ooit zijn gepest. Daar trek ik me aan op", zegt hij in "Vandaag" op Eén. En hij heeft meteen - in deze Week tegen Pesten - ook een advies voor anderen: "Praat erover, dat helpt."