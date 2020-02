Na de "ezelsstamp" van Paul Magnette (PS): wat nu? "We zijn een stukje dichter bij nieuwe verkiezingen gekomen"

Maar wat is er überhaupt nog mogelijk? "De puzzel is in elk geval nog ingewikkelder geworden", zegt Ivan De Vadder in "De ochtend". "Als je ergens tot een oplossing wilt komen, is CD&V - of je het nu wilt of niet - daar een deel van. Of het nu in een formule is met of zonder N-VA. Maar de kloof tussen de PS en CD&V is net een stukje groter geworden."

Paars-geel mag u - in ieder geval als het gaat over de korte termijn - van het lijstje schrappen, zo is dit weekend nogmaals duidelijk geworden.