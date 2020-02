Narcissen in bloei: "Nooit kwam de lente zo vroeg"

In het Genker Plantencentrum hebben ze in 27 jaar tijd nog nooit zo'n vroege lente meegemaakt. In de tuinen staan de narcissen in bloei en her en der zie je de bloesems van de Japanse kerselaar roze kleuren. "Normaal zetten we nu nog planten binnen tegen de vorst, maar dit jaar hebben we rijen klanten die al bloemen willen planten", zegt Bart Hiemeleers van het Genker Plantencentrum.