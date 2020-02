In Dendermonde dumpen Aalsterse carnavalisten ajuinen, leeft eeuwenoude vete tussen twee steden opnieuw op? 

Dat er net nu ajuinen opduiken in Dendermonde is geen toeval. In Aalst vieren ze volgende week carnaval en dus zijn ze er wel te vinden voor een grap. Ze spotten er graag met de buren in Dendermonde. De vete tussen de twee steden bestaat al eeuwen. Ze leeft nu extra op omdat in Dendermonde dit jaar ook de Ros Beiaardommegang uitrijdt. De traditionele stoet daar vindt maar één keer om de 10 jaar plaats. Ook daar schuwen ze de sneren naar Aalst niet. In het politieregelement voor de stoet staat bijvoorbeeld dat het verboden is om met ajuinen te gooien.