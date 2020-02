Onderaardse gangen en schuilkelders in Leuven in kaart gebracht

Op de website Leuvenondergronds.be ontdek je geheime gangen, schuilkelders en tunnels. Frederic Hecq is gefascineerd door wat er in zijn stad onder de grond leeft, en heeft 35 van die ondergrondse plekken verzameld. Vandaag worden die gangen vaak gebruikt als opslagplaats voor cafés. "Ik krijg tips van verschillende mensen", vertelt Frederic. "Er zijn Leuvenaars die geheime gangen kennen en me dat laten weten via mail of Facebook. Maar ook de dienst toerisme van Leuven geeft me tips, via hen weet ik dat er een tunnel is onder het Heilige Geestcollege aan de Naamsestraat."