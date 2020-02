Ongeval in Houthulst van zaterdag blijkt dodehoekongeval

De vrachtwagenbestuurder kan de man van 74 niet hebben gezien omdat hij zo dicht voor zijn vrachtwagen liep. Toch onderzoekt het parket nog een aantal mogelijke fouten. De betonmixer stond geparkeerd in tegenrichting en volgens de verkeersdeskundige was er ook niet genoeg signalisatie aangebracht. Het is niet uitgesloten dat de vrachtwagenbestuurder op basis daarvan vervolgd wordt. De 74-jarige man is nog altijd in kritieke toestand.