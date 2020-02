Opvanglocaties vinden voor asielzoekers: in 2015 een makkie, nu een huzarenstukje. Hoe komt dat?

Het is echt anders, dat bevestigt iedereen die we spreken over de opvang van asielzoekers."In 2015 was er een sense of urgency, die is er nu niet". We praten met verschillende medewerkers van Fedasil, de overheidsorganisatie die de opvang voor elkaar moet zien te krijgen. En ook de partners die hen daarbij helpen, zoals de OCMW's en het Rode Kruis, vertellen eenzelfde verhaal.

2015 was een uitzonderlijk jaar, zo krijgen we te horen. In de zomer doken steeds meer mensen op aan Dienst Vreemdelingenzaken. Het aanpalende Maximiliaanpark werd in de zomer een tentenkamp van wachtende asielzoekers. Het ging vooral om Syriërs die vluchtten uit een oorlog die al jaren duurde. Miljoenen landgenoten zochten al bescherming in buurlanden Turkije en Libanon en nu trok een deel daarvan door naar Europa. Ook Afghanen en Irakezen reisden mee.

Dat zagen wij in het najaar van 2015 gebeuren. Ze stonden in lange rijen op de stoep tussen de dranghekken, om te wachten tot ze aan de beurt waren om hier bescherming te vragen.