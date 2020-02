Paardentherapie op school in Wemmel

“Het is geweten dat hippotherapie leerlingen helpt stimuleren. Daarom gaven we het hier in het Buitengewoon Onderwijs een kans”, zegt directeur Caroline Zimmer. Bij hippotherapie worden paarden ingezet als hulpmiddel in een therapeutische behandeling. Volgens Caroline werken heel wat scholen al met hippotherapie, maar dat de shetlandpony’s Paula en Colet op het schooldomein zelf staan, is uniek.