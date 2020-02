Schilder Léon Spilliaert klaar voor internationale doorbraak: expo nu te zien in Londen, daarna in Parijs 

Nee, het is niét de eerste buitenlandse tentoonstelling, vertelt curator Anne Adriaens-Pannier, die al jaren ijvert voor de erkenning van het werk van Spilliaert: “In Japan zijn ze al enthousiast, na een expo die we daar in 2003 organiseerden en in Bonn, in Duitsland, werd hij opgemerkt naast Edvard Munch en anderen, in de expo “Unheimlich”. Ook in Parijs was hij al te zien.” Toch blijft Spilliaert vooral een naam voor de fijnproever. Dat zou deze tentoonstelling met 81 werken misschien kunnen veranderen, net zoals ook James Ensor internationaal werd opgepikt.